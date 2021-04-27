«ТНС энерго Нижний Новгород» предостерегает клиентов от несанкционированной замены электросчётчиков

«ТНС энерго Нижний Новгород» фиксирует рост числа обращений потребителей, к которым приложены акты о несанкционированной замене приборов учёта электроэнергии.

Клиенты, проживающие в многоквартирных домах, всё чаще становятся жертвами компаний, меняющих жителям рабочие, расчетные электросчётчики на новые.

Представители таких организаций выдают себя за сотрудников «ТНС энерго Нижний Новгород» и дезинформируют потребителей, сообщая, что срок поверки прибора учёта истек либо класс точности счётчика не соответствует законодательству.

Из-за подобных действий, прежде всего, страдают клиенты «ТНС энерго Нижний Новгород», на которых ложится ответственность за незаконную замену приборов учёта. При этом клиент не только платит за замену счетчика, который мог бы ещё проработать не один год, но также во время замены электросчетчика происходит срыв пломбы. Сорванная пломба является нарушением договора энергоснабжения с гарантирующим поставщиком. По законодательству РФ это расценивается как вмешательство в работу прибора учёта с последующим составлением акта о безучётном потреблении электроэнергии. В этом случае потребитель может понести двойные расходы.

Напомним, что в многоквартирных домах с 1 июля 2020 года «ТНС энерго Нижний Новгород» бесплатно меняет приборы учёта с истекшим межповерочным интервалом или вышедшие из строя, и устанавливает электросчётчики тем клиентам, у которых приборы учёта отсутствуют.

Официальную заявку на замену счётчика можно подать через сервис обратной связи на сайте компании, выбрав тематику «Установка, замена, опломбировка счётчиков электроэнергии», или составить заявление на установку прибора учёта при личном обращении в Центр обслуживания клиентов.

Ускоренная замена приборов учёта электроэнергии производится на коммерческой основе по заявке самого потребителя.

Узнать срок межповерочного интервала прибора учёта можно в квитанции за электроэнергию, паспорте электросчётчика, в Личном кабинете на сайте компании nn.tns-e.ru, в мобильном приложении «ТНС энерго», по телефону контактного центра 8(831) 233-09-70.