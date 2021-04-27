Дзержинские пожарные стали лучшими в области

Не только пожарно-спасательные подразделения становятся лучшими, у пожарных есть и личные достижения. Фото: предоставлено пресс-службой Дзержинска

По итогам 2020 года 2-й пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Нижегородской области стал лучшим среди отрядов региона. Об этом сообщил начальник 2-го пожарно-спасательного отряда, полковник внутренней службы Юрий Глазков.

«Наступил самый сложный для пожарных период, отметил глава города Дзержинска Иван Носков. – Важно знать, что наши огнеборцы готовы к нему, их профессиональная подготовка находится на самом высоком уровне. Готовность к пожароопасному периоду я проверял лично, техника готова, люди настроены на выполнение своего профессионального долга. Еще раз хотел бы призвать всех горожан соблюдать правила пожарной безопасности, быть предельно внимательными при обращении с огнем. Хотелось бы, чтобы у пожарных было как можно меньше работы».

Отметим, что 11 ПСЧ ФПС Дзержинска заняла второе место среди областных пожарно-спасательных частей ФПС, а лучшим учебным классом стал учебный класс этой же пожарно-спасательной части.

Нужно отметить, что не только пожарно-спасательные подразделения становятся лучшими, у пожарных есть и личные достижения. Начальник СПТ 2 ПСО майор внутренней службы Артем Лучников стал лучшим в категории «Лучший сотрудник СПТ», начальник 11-ПСЧ капитан внутренней службы Данил Коротаев стал лучшим в категории «Лучший начальник ПСЧ», начальник караула 101-ПСЧ Константин Мелентович стал лучшим в категории «Лучший начальник караула среди работников», старший пожарный 11-ПСЧ прапорщик внутренней службы Сергей Роганов был признан лучшим в категории «Лучший работник пожарной охраны старше 40 лет», начальник караула 11-ПСЧ старший лейтенант внутренней службы Павел Рязанцев занял второе место в категории «Лучший начальник караула среди работников», а пожарный отдельного поста 11-ПСЧ Александр Тихонов занял второе место в категории «Лучший пожарный среди работников».

Как отметил Юрий Глазков, многие достижения дзержинских пожарных – не единичны, что говорит не только о высокой подготовке нынешнего состава, но и о преемственности и грамотно выстроенной системе профессиональной подготовки.

«Например, пожарно-спасательная часть № 11 становится второй в своей категории вот уже пять лет подряд, отметил он. – А учебный класс этой же части вот уже четыре года подряд стабильно занимает первое место среди 95 аналогичных подразделений по всей Нижегородской области».