Открытый Кубок Приволжского федерального округа по кудо состоялся в Дзержинске

По итогам соревнований спортсменам из Нижегородской области удалось завоевать 8 золотых медалей. Фото: предоставлено пресс-службой Дзержинска

В минувшее воскресенье, 25 апреля, Дзержинск впервые принял открытый Кубок Приволжского федерального округа по кудо. Межрегиональные официальные спортивные соревнования прошли на базе МАУ СШОР «Город спорта» и были организованы совместно Министерством спорта Нижегородской области, администрацией города Дзержинска и НОО ОФСОО «Федерация КУДО России».

В соревнованиях приняли участие юноши и девушки, юниоры и юниорки, мужчины и женщины из городов Нижегородской, Ульяновской, Кировской, Пензенской, Саратовской, Самарской, Московской и Владимирской областей, а также Республик Башкортостан (Уфа), Татарстан (Казань) и Мордовия (Саранск). Всего в соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов. Главным судьей турнира выступил руководитель МАУ СШОР «Город спорта», председатель НОО ОФСОО «Федерация КУДО России» Ника Папава.

«Дзержинск всегда был городом спорта и не перестает подтверждать этот статус до сих пор. Прошедший турнир по кудо, достаточно молодому, но очень перспективному виду спорта, – еще одно тому подтверждение. Особенно приятно, что первый в городе турнир уже имеет такую географию, – сказал глава города Дзержинска Иван Носков. – Спортсмены продемонстрировали отличное владение боевыми приемами, умение вести бескомпромиссные поединки и серьезное стремление к победе».

По итогам соревнований спортсменам из Нижегородской области удалось завоевать 8 золотых медалей. Их обладателями стали Ксения Шишкова, Егор Созыкин, Захар Бухарин, Максим Исмагилов, Владислав Шуваев, Сава Александров, Евгения Шагалина и Никита Сидоров. Кроме этого, среди наград нижегородцев 9 серебряных и 2 бронзовые медали. Все победители были награждены кубками, дипломами и медалями соответствующего достоинства.

«Рад был видеть столько спортсменов на наших соревнованиях и каждого хотел бы поблагодарить за то, что нашли возможность приехать в Дзержинск. И, конечно, отдельное спасибо хотелось бы сказать организаторам, благодаря которым в Дзержинске возможны соревнования такого уровня и масштаба. Надеюсь на новые встречи на площадке «Города спорта», - сказал руководитель МАУ СШОР «Город спорта», председатель НОО ОФСОО «Федерация КУДО России» Ника Папава.