Мэрия Нижнего Новгорода пока не получала ходатайство об увольнении директора депкульта Романа Беагона

Мэрия Нижнего Новгорода пока не получала ходатайство об увольнении Романа Беагона с поста директора департамента культуры. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в ходе пресс-конференции, посвященной подготовке к 800-летию столицы Приволжья.

- Ходатайство я пока не получал, сейчас продолжаются следственные действия. Давайте подождем, пока следователи придут к какому-то выводу, и после этого будем решать этот вопрос. Сейчас в соответствии с моим распоряжением есть исполняющий обязанности директора департамента культуры, который и ведет всю работу, - рассказал Юрий Шалабаев.

Напомним, Романа Беагона задержали 20 апреля 2021 года по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в декабре 2020 года по указанию подозреваемого его подчинённый заключил договор на изготовление десяти информационных стендов на сумму 1 миллион 205 тысяч рублей. При этом стенды не изготовлены до сих пор, а мероприятие, для которого они должны были быть изготовлены, прошло еще в декабре 2020-го.