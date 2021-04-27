Пьяный мужчина напал на врачей в больнице №35 в Нижнем Новгороде

Сегодняшнее утро в Нижнем Новгороде выдалось неспокойным. В больнице №35 Советского района пьяный мужчина набросился на медицинских сотрудников, угрожая им оружием. Такой информацией поделились в Instagram Stories министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Происшествие произошло в 08:30 утра. Перепуганных пациентов и сотрудников медицинского учреждения экстренно эвакуировали в безопасное место.

На место происшествия сразу же были направлены экстренные службы реагирования и уже в 08:50 нападавший был задержан.

- Персонал и пациенты не пострадали, - подытожил Давид Мелик-Гусейнов.

Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

Напомним, что подобный случай произошел в Нижнем Новгороде в ноябре 2020 года. Тогда мужчина обстрелял экипаж скорой помощи. Вскоре он был задержан подоспевшими сотрудниками Росгвардии и полиции.

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