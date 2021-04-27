Макет памятника Александру Невскому для Нижнего Новгорода изготовили в Москве

Монумент будет установлен у Александро-Невского кафедрального собора. Фото: Сергий Мороз

В минувший понедельник, 26 апреля, делегация из Нижнего Новгорода ознакомилась с изготовленным макетом памятника Александру Невскому, который установят возле Александро-Невского кафедрального собора. Об этом сообщается на сайте Нижегородской метрополии.

Приемку работ проводили в Москве в мастерской авторского коллектива под руководством скульптора и народного художника РФ Андрея Ковальчука.

Монумент будет представлять собой Александра Невского, восседающего верхом на коне. Высота этого кованого чуда будет составлять тринадцать метров.

Горожане могут внести свой вклад в изготовление памятника, приобретая благотворительный билет за 100, 500 или 1000 рублей в приходах Нижегородской епархии.

Напомним, что памятник Александру Невскому появится на нижегородской Стрелке в 2021 году по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия.

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