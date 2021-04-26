Два вуза из Нижнего Новгорода попали в международный рейтинг влияния

Два нижегородских вуза вошли в международный рейтинг влияния Times Higher Education, среди них университет Лобачевского и Приволжский медицинский университет. Об этом на своей странице в Instagram рассказал ректор ПИМУ Николай Карякин.

Всего в рейтинге участвует 1115 вузов из 85 стран. Рейтинг оценивается по целям устойчивого развития, которые провозгласили ООН.

Известно, что Приволжский исследовательский медицинский университет находится на позиции 1001+ и набрал 32,5 баллов из 100. Кроме того, ПИМУ попал в ТОП-10 медицинских вузов России.

ННГУ имени Н.И. Лобачевского занял позицию 800-1000 и набрал 47,5 балоов из 100.

Напомним, что в январе 2021 года новым министром образования Нижегородской области стала проректор ННГУ по учебной работе Ольга Петрова.

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