Комиссия по МСУ дала рекомендации по работе Центра поддержки социальных проектов Нижнего Новгорода

В ходе обсуждения члены постоянной комиссии внесли предложения по целям и задачам новой организации. Фото: городская дума Нижнего Новгорода

Постоянная комиссия городской Думы по местному самоуправлению на заседании 23 апреля 2021 года ознакомилась с деятельностью АНО «Центр поддержки социальных проектов Нижнего Новгорода» (АНО «ЦПСП»). Напомним, что на предыдущем заседании депутаты приняли решение заслушать отчет о работе автономной некоммерческой организации, которой в этом году из бюджета города было выделено 10 млн рублей.

И. о. директора департамента общественных отношений администрации города Даниил Кормщиков рассказал, что автономная некоммерческая организация «Центр поддержки социальных проектов Нижнего Новгорода» была зарегистрирована в середине 2019 года. Ее возглавила Светлана Аксёнова. Из-за пандемии коронавируса фактический запуск центра был отложен на год.

В качестве ключевых направлений работы ЦПСП на этот год Даниил Кормщиков обозначил ресурсную поддержку НКО, развитие городского волонтерства и привлечение дополнительных ресурсов в сферу НКО совместно с партнерами из бизнес-сектора.

В ходе обсуждения члены постоянной комиссии внесли предложения по целям и задачам новой организации.

Заместитель председателя городской Думы Владимир Тарасов считает, что самым перспективным направлениям для центра станет помощь нижегородским общественным организациям в получении грантов, так как это сейчас основной источник финансирования для некоммерческого сектора. По мнению членов постоянной комиссии, консолидированная информация по участию в грантовых конкурсах должна быть собрана на сайте ЦПСП и доступна для всех заинтересованных общественных организаций.

Депутат Мария Самоделкина поддержала идею создания ресурсного центра для НКО, но отметила, что перед ним должны быть поставлены конкретные количественные показатели, например, сколько грантов было привлечено нижегородскими НКО при поддержке центра.

Депутат Оксана Дектерева напомнила, что уже более 20 лет в городе действует Нижегородская ассоциация неправительственных некоммерческих организаций «Служение», которое, по сути, выполняет те же функции. «Нужно объединять с ними усилия, а не дублировать, потому что в «Служении» работают настоящие специалисты», – отметила депутат.

Председатель постоянной комиссии Ольга Балакина подчеркнула, что ключевая цель ЦПСП – популяризация социальной проектной деятельности не только среди общественных организаций, но и городских сообществ и активных жителей. «Сейчас АНО только начинает работу, если мы увидим по прошествии года, что они ничего не достигли, то у депутатов будет возможность обратиться к главе города и указать на то, что они неэффективно используют бюджетные средства», – добавила она.

Все предложения депутатов по деятельности АНО «ЦПСП» будут переданы в департамент общественных отношений для использования в дальнейшую работу.