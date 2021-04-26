Нижегородский водоканал закончил перекладку сетей под 10 объектами БКАД

В 2021 году в план включены перекладки по 20 участкам на водопроводных сетях и 19 – на канализационных. Фото: Нижегородский Водоканал

Нижегородский водоканал продолжает работы по перекладке сетей в рамках подготовки к реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На 10 объектах работы уже завершены.

- Мы работаем в тесном взаимодействии с ГУММиДом, - отмечает начальник производственного управления Алексей Доронин. - Это необходимо для исключения ситуаций, при которых капитально отремонтированные дороги приходится вскрывать для устранения утечек. Поэтому плановые работы согласовываются в начале года. Сейчас наша главная задача - обеспечить возможность вовремя выйти на работы дорожникам.

В настоящее время часть перекладок уже выполнена, работы ведутся одновременно еще на нескольких объектах. В частности, в стадии завершения перекладка коллектора диаметром 225 мм на набережной Федоровского и водопровода на улице Интернациональной. Стартуют работы по перекладке водопроводов на улицах Самочкина и Кировской, а также канализационного коллектора на улице Свободы.

Напомним, более трех километров сетей переложит Нижегородский водоканал под объектами улично-дорожной сети, вошедшими в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в ближайшие месяцы. В 2021 году в план включены перекладки по 20 участкам на водопроводных сетях и 19 – на канализационных. Работы должны быть завершены до середины июля.