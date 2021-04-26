Специализированную больницу могут построить в Нижнем Новгороде

Специализированная больница может появиться на улице Родионова. Фото: ООО «ФК-Инжиниринг»

Специализированную больницу планируют построить на улице Родионова в Нижнем Новгороде. Будущее развитие территории обсуждалось 12 марта на заседании архитектурного совета. Об этом сообщается в документах на сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций региона.

Здание планируют разместить с западной стороны от Нижегородского областного противотуберкулезного диспансера. Заказчиком работ выступает ООО «Научно-медицинская фирма «К-тест».

В настоящее время концепция отправлена на доработку, проектировщикам было рекомендовано обратить внимание на отсутствие зон отдыха и рекреации.

Напомним, ранее стало известно, что на территории бывшего мукомольного завода займутся строительством нового жилого комплекса. Проектная документация учитывает бережное сохранение объектов культурного наследия.

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