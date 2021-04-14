ЖК «Мукомольный» планируют построить на берегу Оки в Нижнем Новгороде

Фото: проектное бюро «АПЕКС».

В Канавинском районе Нижнего Новгорода могут построить новый жилой комплекс. На территории бывшего мукомольного завода появятся многоэтажные дома от 9 до 30 этажей с развитой инфраструктурой – социальной и деловой. Вдоль берега Оки планируется обустроить пешеходный бульвар.

Будущее развитие территории обсуждалось 17 февраля на заседании архитектурного совета при министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

При строительстве нового ЖК будет учитываться и бережное сохранение объектов культурного наследия, расположенных на улице Интернациональной. В частности, речь идет о комплексе мукомольной мельницы Я.Е.Башкирова, который включает в себя корпус мельницы, здание заводоуправления, общежитие для рабочих.

Концепцию проекта для застройки разработало и представило бюро «АПЕКС».

Напомним, что ранее территорию бывшего мукомольного комплекса выкупил крупный российский девелопер.

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