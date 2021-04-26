Глава Дзержинска и Молодежная администрация приняли участие в уборке общественных пространств

Также глава города вместе с молодежью приняли участие во всероссийской акции «Кедры России» и высадили на территории парка кедры и каштаны. Фото: пресс-служба города Дзержинска

23 апреля глава города Дзержинска Иван Носков совместно с Молодежной администрацией V созыва принял участие в уборке территории Центрального парка культуры и отдыха.

«Участие в наведении и сохранении порядка в городе – это, я считаю, обязанность каждого. И не важно, где на приусадебном участке, во дворе или на предприятии. Не имеет значения, где именно, важно понимание того, что мы наводим лоск в нашем общем «большом доме», - сказал Иван Носков. - Поэтому любая поднятая бумажка, убранный мусор это то, что мы делаем для себя, для своих детей, родных и близких. От каждого из нас зависит, как будет выглядеть территория, где мы живем, работаем и отдыхаем».

Также глава города вместе с молодежью приняли участие во всероссийской акции «Кедры России» и высадили на территории парка кедры и каштаны.

«Участие в экологических акциях помогает каждому из нас сделать еще один шаг в направлении лучшего будущего для нашего города и горожан, поэтому с радостью откликнулись на предложение принять участие в высадке деревьев, - сказал глава Молодежной администрации города Илья Власенков. - Это наша первая с Иваном Николаевичем совместная работа для города, и мы планируем продолжать плодотворное сотрудничество на благо Дзержинска».

«Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в высадке деревьев и субботниках, мы все вместе сегодня сделали большое и важное дело. Обещаю, что будут еще высадки саженцев», - сказал Иван Носков.

Напомним, общегородской субботник ввиду неблагоприятного прогноза погоды был перенесен на 23 апреля. К наведению чистоты на общественных территориях города были привлечены жители, некоммерческие организации, промышленные предприятия, сотрудники администрации города и муниципальных учреждений.