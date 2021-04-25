Центр Нижнего Новгорода перекроют в дни Российской студвесны с 10 по 20 мая

С 10 по 20 мая в Нижнем Новгороде перекроют площадь Минина и четыре прилегающие к ней улицы в связи с проведением XXIX Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна". Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на мэрию города. На сайте мэрии опубликовано соответствующее постановление от 21 апреля, подписанное и.о. главы города Нижнего Новгорода Дмитрием Сивохиным.

А именно, движение транспорта приостановят с 06:00 10 мая до 23:30 20 мая по площади Минина на участке от улицы Варварской до Нижневолжской набережной; по улицам Ульянова, Минина и Верхневолжской набережной от пересечения с Пискунова до площади Минина, а также по Георгиевскому съезду на отрезке от Нижневолжской набережной до площади.

Вместе с тем, с 08:00 до 23:00 19 мая запретят проезд по местному проезду проспекта Гагарина у Дворца спорта "Нагорный".

Также в ведомстве отметили, что в случае возникновения заторов из-за ограничений на улице Варварской и Георгиевском съезде УМВД по Нижнему Новгороду поручили организовать отвод транспорта на прилегающие дороги. МП "РЭД" поручено эвакуировать припаркованные на названных участках автомобили.

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