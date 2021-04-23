В Выксе водитель «Волги» насмерть сбил 9-летнюю девочку

Жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло в Выксе вечером 22 апреля. Примерно в 16:26 на улице Челюскина под колёсами «Волги» погибла девятилетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Девочка была на улице без сопровождения взрослых и решила перейти дорогу в неположенном месте, что и стало роковой ошибкой. 22-летний водитель не заметил третьеклассницу и сбил её. Девочка от полученных травм скончалась на месте.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Теперь водителю грозит до пяти лет лишения свободы.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким погибшей.

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