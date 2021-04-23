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Общество23 апреля 2021 12:32

Суд оштрафовал академика РАН Ефима Хазанова за репосты с призывом выходить на незаконные акции

Штраф составил 20 тысяч рублей
Лилия ТЕМНОВА
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Нижегородский суд оштрафовал академика Российской академии наук Ефима Хазанова за репосты в соцсетях с призывами выходить на несанкционированные акции протеста.

Сумма штрафа составила 20 тысяч рублей, сообщает ТАСС. По словам Хазанова, его признали виновным по статье «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления».

- С решением суда я не согласен, буду его обжаловать, - заявил ученый.

Напомним, несанкционированные акции протеста прошли в городах России, в том числе и в Нижнем Новгороде, 21 апреля 2021 года. Численность протестующих в столице Приволжья, по официальным данным, составила не более 500 человек.

СПРАВКА «КП»

Ефим Хазанов - академик РАН, физик, лауреат Государственной премии Российской Федерации. Он занимается исследованиями в области лазерной физики и нелинейной оптики.