500 человек приняли участие в несанкционированной акции в Нижнем Новгороде 21 апреля

Фото: Кирилл Мартынов

В Нижнем Новгороде 21 апреля 2021 года прошла несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Согласно официальной информации от администрации города, в шествии приняли участие не более 500 нижегородцев.

Сначала протестующие собрались на площади перед концертным залом «Юпитер», а затем двинулись в сторону площади Свободы. Вскоре после этого митингующие пошли по улице Белинского в сторону площади Лядова.

Известно, что на центральных улицах Нижнего Новгорода были выставлены сотрудники полиции и ОМОНа. В этот день акция протеста обошлась без столкновений и задержаний.

Напомним, что ранее нижегородцев неоднократно предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных акциях.

- Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников могут быть расценены, как угроза общественному порядку. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности, - сообщали представители ГУ МВД по Нижегородской области.

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