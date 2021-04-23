Предприниматели Дзержинска получили в качестве субсидий более 72 миллионов рублей

Всего было рассмотрено и одобрено 580 заявок от дзержинцев. Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

Предприятия и организации Дзержинска, пострадавшие от распространения коронавирусной инфекции, получили государственные субсидии на сумму порядка 73 миллионов рублей. Об этом сообщила заместитель главы города Юлия Ашуркова.

Заявки на получение субсидий рассматривались на специально созданной комиссии, всего было рассмотрено и одобрено 580 заявок от дзержинцев. Большая часть выделенных средств – 62,5 млн рублей – была направлена на возмещение части затрат на оплату труда. Порядка 9,6 млн рублей – на возмещение затрат на оплату коммунальных услуг. Выплаты самозанятым составили 565,8 тысяч рублей.

«Пандемия, так или иначе, отразилась на многих предприятиях Дзержинска, однако Правительство Нижегородской области и администрация города со своей стороны сделали все возможное, чтобы сохранить малый и средний бизнес в Дзержинске, а также помочь нашим муниципальным предприятиям сохранить рабочие места, – отметила Юлия Ашуркова. – Благодаря этому нам удалось выйти из пандемии с минимальными потерями».

Отметим, что помощь предпринимателям в оформлении документов на получение субсидий оказал Центр развития предпринимательства Дзержинска, окна «Мой бизнес». 31 марта прием документов на получение субсидий был завершен.