Депутаты предлагают начать ремонт асфальтового покрытия территорий детских садов и школ города уже в 2021 году

22 апреля 2021 года постоянная комиссия городской Думы Нижнего Новгорода по городскому хозяйству обсудила планы по восстановлению асфальтового покрытия на территории детских садов и школ города. Вопрос был инициирован депутатом городской Думы Татьяной Скоробогатовой.

Как сообщил депутатам директор департамента образования администрации города Владимир Радченко, в настоящее время в Нижнем Новгороде работают 315 детских садов и ясельных корпусов, которые занимают 352 здания. По данным департамента, в ремонте асфальтового покрытия на прилегающей территории нуждаются 284 здания.

По словам Владимира Радченко, департамент образования предлагает начать работы по ремонту асфальтового покрытия в 2022 году и провести их в течение 10 лет. По предварительным оценкам, затраты составят более 300 млн рублей. Депутаты предложили начать работы уже в 2021 году.

По результатам обсуждения было принято решение до конца мая создать рабочую группу по разработке программы замены асфальтового покрытия на территории детских садов, а также организовать выезды, чтобы на местах оценить потребность в ремонте и сформировать график-очередь. Депутаты предложили включить в данную программу не только детские сады, но и школы.

«Хорошо, что уже разработаны цифры в первом приближении, – отметила депутат Татьяна Скоробогатова. – Теперь хочется посмотреть суммы по ремонту в разрезе конкретных образовательных учреждений».

Подводя итоги заседания, председатель постоянной комиссии Карим Ибрагимов отметил, что вопрос ремонта асфальтового покрытия около образовательных учреждений города стоит остро: «Комиссия приняла решение включиться в рабочую группу по разработке программы ремонта асфальтового покрытия около детских дошкольных и общеобразовательных учреждений. Кроме того, мы подготовим обращение к главе города с просьбой рассмотреть возможность выделения средств на ремонт части территорий уже в 2021 году».