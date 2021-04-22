Глеб Никитин не собирается покидать пост губернатора после 800-летия Нижнего Новгорода

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин не собирается покидать свою должность после 800-летия Нижнего Новгорода. Об этом глава регион рассказал, отвечая на вопросы подписчиков в своем Instagram-аккаунте.

- Глеб Сергеевич, только не уходите в Москву на постоянную работу после юбилея города. Нижний многое потеряет без вас, - написал нижегородец Дмитрий Милютин.

- Не хочу и не планирую, - прокомментировал Глеб Никитин, опровергнув все слухи о своем уходе.

Напомним, что с 27 сентября 2017 года Глеб Никитин был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области. Однако уже через год - 9 сентября 2018 года - на выборах губернатора Нижегородской области Глеб Никитин получил 67,75% голосов избирателей и занял пост главы региона.

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