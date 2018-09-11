Биография Глеба Никитина: Личная жизнь и крупные проекты нового губернатора Нижегородской области

СЕГОДНЯ 17:36 2018-09-11T17:39:31+03:00

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Победителем выборов губернатора Нижегородской области стал Глеб Никитин. По предварительным данным, он набрал 67,75% голосов. Следующий за ним кандидат Владислав Егоров от КПРФ отстал от него больше, чем в три раза, снискав доверие 16,63% избирателей. Что же известно о биографии Глеба Никитина?

Надо сказать, что Глеб Никитин человек в Нижегородской области хоть и новый, но уже хорошо знакомый нижегородцам – почти год он был временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области. И за это время успел провести немало реформ – как политических, так и социальных. Начнем с того, что с его легкой руки Нижний Новгород вернулся к одноглавой модели управления – теперь мэр города одновременно является главой администрации. Эти изменения депутаты городской Думы Нижнего Новгорода поддержали практически единогласно.

Вслед за этим глава региона перешел к долгосрочным планам преобразования региона, выступив инициатором создания Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года. В создании этого документа принимали участие свыше 400 экспертов. В результате на суд нижегородцев была представлена стратегия, затрагивающая самые разные сферы жизни региона – от промышленности до туризма, от благоустройства до строительства. Все эти проекты жители области поддержали в ходе единого дня голосования.

Впрочем, большое внимание Глеб Никитин в течение года уделял не только долгосрочным перспективам, но и вполне осязаемым задачам. К примеру, по его инициативе в регионе был реализован проект «Поезда здоровья», в рамках которого мобильные диагностические лаборатории посещали самые отдаленные районы Нижегородской области.

Справка «КП»

Глеб Никитин родился в 1977 году в Ленинграде. Имеет несколько высших образований: экономическое, юридическое и в сфере госслужбы. Является кандидатом экономических наук.

Трудовая деятельность Глеба Никитина началась в 1999 году: тогда он поступил на службу в управление распоряжения государственной собственностью Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга, где за пять лет продвинулся по карьерной лестнице от ведущего специалиста до начальника Управления.

В 2004 году Никитин был назначен начальником Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом, еще через три года стал заместителем руководителя этого ведомства.

В 2008 году занял пост заместителя руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом, а еще через два года стал исполняющим обязанности руководителя ведомства.

В 2012 году Глеб Никитин назначен заместителем Министра промышленности и торговли России, в 2013-м - первым заместителем Министра промышленности и торговли РФ.

Глеб Никитин входит в резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем Президента Российской Федерации. Является действительным государственным советником Российской Федерации 1-го класса. В 2009 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Владеет иностранными языками. Женат, воспитывает двоих детей.

В 2018 году Глеб Никитин вошел в новый рейтинг самых влиятельных чиновников, бизнесменов, силовиков и топ-менеджеров по версии журнала Forbes. В этом списке вновь избранный глава региона занял 64 точку.