Дзержинск включен в федеральный проект «Наставники России»

В рамках взаимодействия планируется дополнительно привлекать в Дзержинск опытных экспертов и специалистов по наставнической деятельности. Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

Глава города Иван Носков совместно с заместителем председателя Думы города Дзержинска Александром Парамоновым провели рабочую встречу с делегацией РАНХиГС и представителями Всероссийского общественного движения наставников детей и молодежи «Наставники России». Главной темой встречи стало обсуждение взаимодействия администрации города и представителей проекта в области социального проектирования и наставничества в различных сферах деятельности.

«На сегодняшний день Всероссийское движение «Наставники России» уже имеет опыт работы в 43-х регионах. В первую очередь мы сосредоточены на взаимодействии с теми людьми, которые работают с детьми и молодежью: это наставники в области спорта, образования, патриотического воспитания, здравоохранения, медицины, культуры и т.д., поделился председатель координационного совета движения «Наставники России» Дмитрий Бархатов. – Наша задача – обучить педагогов новым программам, расширить их представление о методах наставничества и в полном объеме передать им федеральный опыт, вначале адаптировав его под Дзержинск».

В рамках взаимодействия планируется дополнительно привлекать в Дзержинск опытных экспертов и специалистов по наставнической деятельности, которые могли бы организовать для местных педагогов обучающие тренинги и семинары. Тем не менее, свой опыт в области наставничества у Дзержинска уже есть. Во-первых, данное направление развивается в школах города, сотрудничающих с промышленными предприятиями, посещающих их с экскурсиями и проводящих на их базах свои научные исследования. Кроме этого, в рамках развития института наставничества для педагогов города в 2020 году были организованы мастер-классы доктора технических наук, профессора НГТУ Ильи Воротынцева и композитора, музыканта, звукорежиссера Евгения Кобылянского.

Как отметил глава города Иван Носков, развитие федерального проекта «Наставники России» на территории Дзержинска станет важным шагом для местного педагогического сообщества. «Сотрудничество с «Наставниками России» это, безусловно, шаг вперед, но вместе с тем – верное возвращение к той системе наставничества, которая десятилетиями существовала в России и СССР. Сейчас, конечно, методы и инструменты стали намного современнее, но главный принцип, по-моему, не изменился: поделившись тем, что хорошо знаешь сам, ты не только отдаешь, но и получаешь что-то взамен».

Во время встречи Александр Парамонов сообщил, что днем ранее состоялось подписание соглашения между РАНХиГС и представителями проекта «Наставники России». «Начать совместную деятельность мы планируем с грантовой работы: уже сейчас продумываем, на какие гранты будем претендовать и какое финансирование будем привлекать в наш город. По итогам же сегодняшней встречи с главой города можно совершенно точно сказать, что старт проекту в Дзержинске дан. Со стороны «Наставников России» получено одобрение на участие в наших проектах, а со стороны администрации города – договоренность об их дальнейшем продвижении».