База под дорожную технику на Гребном канале будет передана в собственность Нижнего Новгорода

Постоянная комиссия городской Думы по имуществу и земельным отношениям на заседании 22 апреля 2021 года поддержала предложение о принятии в муниципальную собственность Нижнего Новгорода технической базы на набережной Гребного канала.

Как сообщила депутатам председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Светлана Помпаева, из государственной собственности Нижегородской области в муниципальную собственность города предлагается передать комплекс из 8 отдельно стоящих зданий, расположенных по адресу набережная Гребного канала, 15. Вместе со зданиями передается земельный участок площадью 15 608 кв. м. База уже находится в безвозмездном пользовании у муниципального предприятия.

«Это тот случай, когда для нужд муниципалитета область идет навстречу и передает городу необходимое ему имущество», – отметила она.

Светлана Помпаева добавила, что после оформления в муниципальную собственность база будет передана в хозяйственное ведение МП «РЭД» для хранения коммунальной техники и материалов для обработки дорог.

Постоянная комиссия рекомендовала включить данный вопрос в повестку дня заседания городской Думы 28 апреля и принять его при голосовании.