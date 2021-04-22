Нижний Новгород передаст региону земельные участки под двумя объектами культурного наследия

Постоянная комиссия городской Думы по имуществу и земельным отношениям на заседании 22 апреля 2021 года поддержала предложение о передаче в государственную собственность Нижегородской области земельных участков под двумя объектами культурного наследия на улице Короленко.

Как пояснила депутатам председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Светлана Помпаева, из муниципальной собственности предлагается передать земельные участки, на которых находятся два здания, имеющие статус объектов культурного наследия, – дома № 30 и 38 на улице Короленко. Она напомнила, что ранее объекты, расположенные на данных земельных участках, были переданы городом в государственную собственность Нижегородской области в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.

«До этого город передал в государственную собственность жилые и нежилые помещения в этих зданиях, область сформировала их как цельный объект. Теперь земельный участок под этим объектом, который находится в муниципальной собственности, мы передаем региону», – пояснил председатель постоянной комиссии Кирилл Лазорин.

Депутаты рекомендовали включить данный вопрос в повестку дня заседания городской Думы 28 апреля и принять его при голосовании.