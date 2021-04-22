Дума поручит контрольно-счетной палате проверить финансово-хозяйственную деятельность всех муниципальных предприятий

Городская Дума даст поручение контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода провести проверку финансово-хозяйственной деятельности всех муниципальных предприятий. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии городской Думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике 21 апреля 2021 года.

Как сообщил председатель комиссии Марк Фельдман, в первую очередь контрольно-счетной палатой будет проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности МП «Ремонт и эксплуатация дорог», МП «Нижегородэлектротранс» и МП «Нижегородское метро». Результаты проверок будут рассматриваться постоянной комиссией городской Думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике с участием представителей администрации нижнего Новгорода.

«У нас нет задачи искать черную кошку в темной комнате. У нас есть задача, простите за пафос, поднять эффективность бюджетной копейки», - пояснил Марк Фельдман.

На очередном заседании 21 апреля профильная комиссия рассмотрела итоги финансово-хозяйственной деятельности в 2020 году и в 1 квартале 2021 года муниципальных предприятий «Ремонт и эксплуатация дорог» и «Нижегородэлектротранс». Информация о работе предприятия, представленная директором департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Виталием Ковалевым была принята депутатами к сведению.