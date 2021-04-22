Комиссия по городскому хозяйству обсудила причины высокой аварийности на сетях теплоснабжения в Автозаводском районе

21 апреля 2021 года члены постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по городскому хозяйству обсудили предварительные итоги отопительного сезона 2020 – 2021 годов и возможные меры по снижению аварий в работе объектов теплоснабжения в Автозаводском районе.

По информации департамента жилья и инженерной инфраструктуры, в ходе отопительного сезона 2020 – 2021 годов больше 25% аварий на всех сетях было зафиксировано в Автозаводском районе – 920 из 3 тыс. 656 аварий.

От жителей Автозаводского района так же поступило наибольшее количество жалоб – 694, на некачественное отопление и горячее водоснабжение. Всего с начала отопительного сезона от горожан поступило почти 3 тыс. таких жалоб.

«Рост нарушений более чем в два раза с 217 до 478 по сравнению с отопительным сезоном 2019 – 2020 годов на системах теплоснабжения, эксплуатируемых ООО «Теплосети», по мнению департамента жилья, напрямую связан с высоким уровнем износа трубопроводов», – пояснил заместитель директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Сергей Самсонов.

По данным генерального директора ООО «ЕвроСибЭнерго – распределенная генерация» Андрея Орлихина, в 2021 году компания планирует закончить работы по перекладке 5 км теплосетей на шести участках теплотрасс, ремонт пяти участков теплотрасс общей протяженностью 1,7 км, а также уже выполнен текущий ремонт теплотрасс протяженностью 9,5 км.

Заместитель председателя комиссии по городскому хозяйству Владимир Аношкин заметил, что протяженность сетей теплоснабжения, которые обслуживают АО «Теплоэнерго» и ООО «Теплосети», соотносятся как пять к одному: «Если Теплоэнерго перекладывает 100 км сетей за сезон, то вы должны перекладывать в пределах 20 километров. В 2020 году специалисты ООО «Теплосети» отремонтировали всего 11,5 км теплосетей».

В свою очередь Андрей Орлихин пояснил членам комиссии, что в Автозаводском и Ленинском районах города, которые обслуживает компания, тариф для населения ниже, чем в остальных районах города.

«Мы видим, что Теплоэнерго из года в год снижает показатель технологических отключений, – сказал Владимир Аношкин. – Это результат не только перекладки сетей, но и более скрупулезной работы по выделению необходимых к ремонту участков. Давайте проведем совещание, где коллеги обменяются опытом, а также разберемся с тарифными составляющими».

«Члены постоянной комиссии приняли решение о создании рабочей группы, чтобы разобрать ситуацию с текущими и планируемыми ремонтами сетей теплоснабжения», – подвел итоги заседания председатель постоянной комиссии Карим Ибрагимов.