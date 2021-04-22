Техническую базу на Гребном канале передадут в собственность Нижнего Новгорода

Базу под дорожную технику на набережной Гребного канала передадут в собственность Нижнего Новгорода. Сегодня, 22 апреля, этот вопрос обсуждался в ходе заседания постоянной комиссии Гордумы по имуществу и земельным отношениям.

В муниципальную собственность города собираются отдать земельный участок площадью 15 608 квадратных метров и расположенный на нем комплекс из восьми зданий.

- Это тот случай, когда для нужд муниципалитета область идет навстречу и передает городу необходимое ему имущество, - подчеркнула председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Светлана Помпаева.

Известно, что в дальнейшем техническая база на Гребном канале будет использовать компанией МП «РЭД». В помещениях будет храниться коммунальная техника и материалы для обработки дорог.

Напомним, ранее мы сообщали, что главное управление автомобильных дорог Нижегородской области может получить в безвозмездное пользование участок дороги в Ольгино.

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