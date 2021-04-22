Куриные яйца по ценам от производителя будут продавать в Нижнем Новгороде 23-25 апреля

Куриные яйца по ценам от производителя можно будет приобрести в Нижнем Новгороде в период с 23 по 25 апреля. Торговля будет организована на площадках ярмарок выходного дня. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.

В Приокском районе торговать куриными яйцами по ценам от производителя будут на площади Маршала Жукова (№7а). Речь идет о территории, прилегающей к ТЦ «Жанто-1».

В Нижегородском районе продажа будет вестись на улице Верхнепечерской (№ 14б). Тут говорит о территории, прилегающей к торговому центру «Верхне-Печерский».

На продажу представят продукцию Сеймовской и Дивеевской птицефабрик.

Напомним, что за период с 5 по 12 апреля в Нижегородской области подешевели говядина, свинина и сливочное масло. В регионе также снизилась стоимость на питьевое цельное пастеризованное молоко, вермишель и черный чай.

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