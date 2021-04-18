Цены на говядину, свинину и сливочное масло снизились в Нижегородской области

За последнюю неделю в Нижегородской области подешевели говядина, свинина и сливочное масло. Об этом сообщает региональное министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.

- По данным службы статистики, за период с 5 по 12 апреля в Нижегородской области средняя цена на говядину снизилась до 407,1 рублей за килограмм, - говорится в сообщении. - В регионе также снизилась стоимость на питьевое цельное пастеризованное молоко, вермишель и черный чай.

Тем временем, цена на свинину снизилась на 0,4%. Так, если раньше килограмм стоил 258,9 рублей, то сейчас 257,9 рублей. Сливочное масло стало дешевле на 2%, цена снизилась с 587,4 до 575,7 рублей за килограмм.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин указывал на необходимость усилить контроль за ценами на товары первой необходимости и важность нижегородского УФАС в этом процессе.

- Необоснованное завышение цен недопустимо, - подчеркнул глава региона.

Необходимо отметить и то, что нижегородские власти приняли меры по стабилизации цен на муку, хлеб и хлебобулочные изделия. Для производителей хлебопекарной и мукомольной отрасли утверждены федеральные субсидии, а также софинансирование из областного бюджета.

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