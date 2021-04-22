Более 15 тысяч светильников уже заменили на улицах Нижнего Новгорода

Ежедневно рабочие демонтируют от 500 до 900 старых уличных светильников и сразу же устанавливают новые. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Реорганизация уличного освещения в Нижнем Новгороде идёт полным ходом. В настоящее время в рамках энергосервисного контракта заменено более 15 тысяч светильников. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Работаем во всех районах города. Меняем светильники и вдоль автомобильных дорог, и во дворах, рядом со школами и детскими садами, - поделился старший мастер ООО «Светосервис Волгоград» Андрей Переходов.

Работы по замене светильников с натриевыми лампами на энергосберегающие светодиодные начались ещё в марте. Известно, что сейчас на улицах города работают 40 бригад, которые за день успевают заменить от 500 до 900 светильников.

- К моменту заключения энергосервисного контракта освещенность Нижнего Новгорода была на 30% ниже норматива. Нам важно, чтобы к юбилею город выглядел по-настоящему ярко, во всех смыслах этого слова, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, что ранее администрация Нижнего Новгорода заключила контракт с ООО «Светосервис-Волгоград» на модернизацию уличного освещения. До 1 июля 2021 года планируется заменить более 65 тысяч светильников.

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