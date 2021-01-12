Свыше 65 тысяч энергосберегающих уличных светильников установят в Нижнем Новгороде в 2021 году. Администрация города заключила контракт с ООО «Светосервис-Волгоград» на модернизацию уличного освещения.Предстоящий проект обсудили глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и директор ООО «Светосервис-Волгоград» Дмитрий Комлев.До 1 июля будут проведены работы по замене светильников с натриевыми лампами на энергосберегающие светодиодные. К слову, всего в Нижнем Новгороде насчитывается примерно 75 тысяч уличных светильников, но часть из них уже успешно заменили.Отметим, что данный энергосервисный контракт позволит не только сделать Нижний Новгород интереснее, но и сэкономить городской бюджет.- Сумма ежегодной экономии муниципальных расходов на уличное освещение составит примерно 150 миллионов рублей. Эти средства можно будет направить на решение других важных задач, чтобы сделать город удобнее для жителей, - поделился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.В ходе конкурса администрации города удалось сэкономить треть от стартовой цены — миллиард рублей. Эти деньги пойдут на архитектурную подсветку Нижнего Новгорода к юбилею.- Будет решаться и вопрос «чистого неба» - избавления города от переплетения проводов на столбах, - подчеркнул Глеб Никитин.Также в рамках контракта будет произведена установка новой автоматизированной системы управления наружным освещением. Это, к примеру, позволит обеспечить возможность оперативного включения и отключения наружного освещения.По итогам выполнения контракта должна быть достигнута экономия городских расходов на освещение в размере 69%. Соответствующее обязательство приняло на себя ООО «Светосервис-Волгоград».Справка.ООО «Светосервис-Волгоград» реализует в настоящее время масштабное концессионное соглашение, в рамках которого модернизирует наружное освещение Волгограда. Компания входит в состав холдинга МСК «БЛ ГРУПП», являющегося одним из крупнейших отечественных производителей светильников, опор, шкафов управления наружным освещением.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!