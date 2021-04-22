В двух районах Нижнего Новгорода отключили свет 22 апреля

В четверг, 22 апреля, в двух районах Нижнего Новгорода произошло плановое отключение электроснабжения. Причиной отключения стали плановые работы на системах жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующую информацию распространило городское управление ГО ЧС.

Без света с 09:00 до 17:00 остались жители Автозаводского района. Отключения затронуло тех, кто проживает в домах на проспекте Молодежный (№74) и Ильича (№57,59,61,63).

В Ленинском районе без электричества с 09:00 до 17:00 остались дома по улице Комарова (№19а) и проспекту Ленина (№44б, 44в, 48, 48а, 48в, 48г, 50).

Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

Напомним, плановые работы проводят в Приволжской столице регулярно. К примеру, 19 апреля, в Нижегородском, Сормовском, Автозаводском, Советском, Приокском и Канавинском районах частично отключался свет.

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