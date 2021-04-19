В шести районах Нижнего Новгорода отключили свет 19 апреля

В понедельник, 19 апреля, в Нижнем Новгороде ожидается плановое отключение электроэнергии. Причиной отключения стали плановые работы на системах жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующую информацию распространила единая дежурно-диспетчерская служба города.

Без света с 09:00 до 17:00 придется остаться жителям Автозаводского района. Отключения затронут тех, кто проживает в домах по улице Дегтярёва (№2-26) и проспекту Молодёжному (№64). С 13:00 до 17:00 без света останутся и жители улицы Мельникова (№27, 29).

В Нижегородском районе до 17:00 обесточат дома на улице Гоголя (№2, 4, 8, 8а, 8б, 14-18а, 19), улице Малая Покровская (№31) и Ильинская (№77/19).

Отключения света также уже произошло в Советском районе. Здесь электроснабжение будет отсутствовать до 17:00 дня в домах на улице Кулибина (№12/3 и 17/5), Пушкина (№13/6 и 15/1) и на улице Студенческая (№3).

В Сормовском районе без света с 09:00 до 16:00 остались жители улицы Красносормовской (№2, 2а, 4, 4а) и улицы Планетной (№ 1, 1а, 3, 3а). К тому же, с 09:00 до 13:00 электричества не будет в домах по улице Боевых Дружин (№3, 5, 5а, 7, 9, 11) и по улице Хмелева (№1,2).

В Приокском районе до 17:00 без света останутся на улице Горной (№64-80), Крымской и Карбышева (№2-8).

Также масштабное отключение электроэнергии произойдет в Канавинском районе. Там свет пропадет сразу в 400 частных домах на бульваре Мира, на улицах Должанской, Данченко, Красина, Тамбовской, Калужской, Спортивной, Артемовской, Зеленодольской, Климовской, Спартака, Архимеда, Жуковского, Ладыгина, Ярмарочному проезду, переулку Костромскому, Московскому шоссе и проспекту Героев.

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