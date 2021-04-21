Детский сад в ЖК "Гагаринские высоты" планируют сдать к 1 июня 2021 года

Вчера, 20 апреля, депутаты нижегородской Думы на заседании постоянной комиссии по развитию города, строительству и архитектуре обсудили сроки завершения строительства детского сада в ЖК "Гагаринские высоты". Директор департамента строительства и капитального ремонта администрации города Дмитрий Горбунов доложил, что готовность объекта на данный момент составляет 98% – остались только благоустройство и пусконаладочные работы в бассейне. Прозвучал планируемый срок сдачи детсада – 1 июня 2021 года.

– К производителю работ в ЖК "Гагаринские высоты" есть много вопросов. Мы неоднократно ездили с депутатским корпусом и с председателем городской Думы Олегом Лавричевым на строительную площадку. Объект до сих пор не введён в эксплуатацию, и по нему будут приниматься штрафные меры, – заявил председатель постоянной комиссии Михаил Иванов.

Кроме того, депутаты Думы также обсудили степень технической готовности других восьми детских садов, строящихся по нацпроекту "Демография".

– Сроки завершения работ по муниципальным контрактам – сентябрь-ноябрь 2021 года. На данный момент один объект вызывает опасения по срокам – это детский сад на 320 мест в ЖК "Новая Кузнечиха", – обратил внимание Михаил Иванов. – Больше 50 замечаний было направлено технадзором генподрядчику этого объекта ООО "Лига". Он находится на особом контроле. По остальным объектам заказчик уверяет, что сроки будут соблюдены и в следующем году в дошкольных учреждениях начнётся учебный процесс.

На заседании также сообщили, что следующее выездное совещание на проблемные объекты в рамках депутатского контроля пройдёт 23 апреля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!