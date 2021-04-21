Нижегородская канатная дорога приостановила работу 21 апреля из-за сильного ветра Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Сегодня, 21 апреля, нижегородская канатная дорога временно приостановила свою работу в связи с неблагоприятными погодными условиями. А именно из-за сильного ветра. Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на автоинформатор перевозчика.

Напомним, начиная со вчерашнего дня в Нижнем Новгороде и Нижегородской области установилась крайне ветреная погода. Сегодня отдельные порывы юго-восточного ветра достигают двадцати метров в секунду.

МЧС региона предупреждало о повышенной вероятности возникновения чрезвычайных происшествий. Подразумеваются повреждение или обрыв линий электропередач и линий связи, нарушения работы систем ЖКХ, обрушение ветхих или слабоукреплённых конструкций (в том числе строительных кранов), падение деревьев со слабыми корнями. Кроме того, в МЧС поделились рекомендациями населению на период непогоды.

Вчера сильный ветер препятствовал тушению дачных домов в Богородском районе. В результате выгорели дотла 12 домов.

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