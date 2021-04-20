Две воспитанницы нижегородского интерната №1 примут участие в "Военных песнях у кремля"

В этом году на праздновании Дня Победы в "Военных песнях у кремля" примут участие две воспитанницы нижегородской школы-интерната №1. Их имена – Ксюша и Даша. Им 17 и 13 лет соответственно. Историю девочек рассказали в pravda-nn.ru.

В интернате узнали о проекте "Военные песни у кремля" от кураторов благотворительного фонда "Жизнь без границ" – партнёра проекта "800 добрых дел". Несколько девочек подали заявки на участие. Конкурсный отбор провели в первом в России центре наставничества для подростков "Хулиганодом". В результате Ксюшу и Дашу пригласили в проект.

Музыкальный руководитель и продюсер проекта "Военные песни у кремля" Алексей Мальчёнков поделился впечатлениями от работы с юными певицами:

– Ксюша и Даша действительно талантливые, у них хорошие голоса, а главное – они ответственно подошли к работе. Спасибо их педагогам в интернате, сразу видно, что с ними много занимались, у них отличная подготовка.

Педагог-организатор интерната №1 Диана Кузьмина, которая в том числе курирует девочек на проекте, уверена, что предстоящее выступление может стать для них важным шагом в жизни:

– Это возможность показать себя, обрести уверенность в своих силах. Такие проекты помогают детям понять себя и других, научиться раскрепощаться и общаться. Почувствовать себя частью истории страны и испытать за неё гордость. Музыкальные проекты – одни из самых любимых для воспитанников нашего интерната. Они участвуют во многих музыкальных конкурсах, у нас в школе даже есть свой духовой оркестр. И проект военных песен для наших детей станет ещё одним важным шагом к познанию себя и мира.

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