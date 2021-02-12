Центр наставничества для подростков "Хулиганодом" открылся в Нижнем Новгороде. ФОТО: Кирилл Мартынов

Сегодня, 12 февраля, в Нижнем Новгороде открылся центр наставничества для подростков "Хулиганодом". В церемонии открытия принял участие губернатор Нижегородского региона Глеб Никитин. Центр располагается по адресу: дом №48, улица Бекетова. Его создали в рамках программы благотворительного фонда "Жизнь без границ" – "Наставничество без границ", партнёра проекта "800 добрых дел". Информацией о центре поделилась пресс-служба нижегородского правительства.

– Работа в Нижегородской области ведётся при поддержке Фонда президентских грантов. Здесь мы видим все аспекты наставничества: индивидуальное наставничество, обучение наставничеству, совместное времяпрепровождение. Наставники нередко в процессе этой деятельности становятся приёмными родителями, а подопечные обретают семью. В "Хулиганодоме" они могут пообщаться, позаниматься творчеством, попробовать себя в различных направлениях, например, в кулинарии, – рассказал Глеб Никитин.

А также поблагодарил всех, кто работал над созданием "Хулиганодома".

– Такие практики помощи детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, необходимо тиражировать, как на уровне региона, так и страны в целом, – резюмировал глава региона.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, в свою очередь, добавил, что помещение для этого центра предоставила администрация города абсолютно безвозмездно.

– Пообщался с детьми. Никакие они, конечно же, не хулиганы, а хорошие ребята, которым мы сейчас можем и должны помочь с выбором будущего пути. Здесь есть место и для размещения ресурсного центра наставничества над детьми и подростками, и центра самоопределения подростков, – сказал Юрий Шалабаев.

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