ТЦ "Шоколад" в Нижнем Новгороде может выкупить компания из Чувашии

Торговый центр "Шоколад" на улице Белинского в Нижнем Новгороде может выкупить компания ООО "МТВ 21", зарегистрированная в Чувашии. Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на сайт электронной торговой площадки Российского аукционного дома.

Компания ООО "МТВ 21" занимается арендой и управлением имуществом.

Напомним, торговый центр "Шоколад" в Нижнем Новгороде выставили на аукцион за 400,8 миллиона рублей. Однако в ходе торгов эта цифра может снизиться до 320,6 миллиона рублей – именно столько готов уступить собственник здания. Об стало известно 7 апреля текущего года. Девятиэтажное здание площадью 25 222 "квадрата" на улице Белинского продают не первый год. Изначально его цена составляла 800 миллионов рублей, но покупатель не находился.

Итоги аукциона подвели 16 апреля. На торги была подана всего одна заявка. В связи с этим их признали несостоявшимися. Но ООО "МТВ 21" внесло в качестве задатка 40,8 миллиона рублей (это 10% от общей стоимости), поэтому теперь имеет возможность выкупить объект.

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