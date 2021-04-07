ТЦ «Шоколад» выставили на аукцион за 400 млн рублей

Торговый центр «Шоколад» в Нижнем Новгороде выставили на аукцион за 400,8 млн рублей. Однако в ходе торгов эта цифра может снизиться до 320,6 млн рублей – именно столько готов уступить собственник здания. Об этом со ссылкой на Российский аукционный дом сообщает Newsroom24.

Найдется ли покупатель в этот раз, станет известно 16 апреля, когда будут подведены итоги аукциона. Напомним, девятиэтажное здание площадью 25222 кв.м. на улице Белинского продают не первый год. Изначально его цена составляла 800 млн рублей, но покупателей не находилось.

«Шоколад» - один из первых торговых центров Нижнего Новгорода. Здание было построено в 2003 году. Раньше в нем располагались кинотеатр, большой фудкорт и большое количество арендаторов, но теперь в основном нижегородцы ходят туда в продуктовый супермаркет и фитнес-клуб.