Депутаты Думы обсудили уборку и вывоз мусора в Нижнем Новгороде после зимы

20 апреля 2021 года члены постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по экологии обсудили вопросы уборки города к весенне-летнему сезону и работу региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Как сообщил депутатам директор департамента благоустройства администрации города Антон Максимов, в рамках месячника по благоустройству, который проходит в период с 5 апреля по 15 мая, планируется провести более 900 субботников. В настоящее время проведено уже более 200 субботников.

Всего в ходе уборки территории города после зимы планируется вывезти более 100 тыс. кубометров мусора, а также более 3,2 тыс. кубометров мусора с территорий кладбищ и мемориальных комплексов. Отвечая на вопросы депутатов, Антон Максимов сообщил, что на вывоз собранного после субботников мусора и на ликвидацию мелких несанкционированных свалок каждому району из бюджета города дополнительно выделено по 300 тыс. рублей.

Также в период месячника по благоустройству, по информации профильного департамента, в Нижнем Новгороде будут оборудованы 48 контейнерных площадок, около 300 – отремонтированы.

В свою очередь депутаты сообщили о жалобах нижегородцев на переполненные контейнерные площадки. «Содержанием мусорных контейнерных площадок должен заниматься их собственник. В городе – управляющая компания, в частном секторе – муниципалитет», – рассказал Антон Максимов. По его словам, если на площадке скапливается мусор, то собственнику необходимо либо увеличить число мусорных контейнеров, либо обеспечить их более частый вывоз.

Директор ООО «Нижэкология-НН» Андрей Паршин сообщил депутатам, что вывоз мусора с контейнерных площадок на территории города производится ежедневно с 7 часов утра до 22 часов вечера, согласно областному закону о тишине. Указав на частое несоблюдение данного режима, депутаты попросили представить более точный график вывоза мусора с указанием времени. Кроме того, члены комиссии приняли решение пригласить на следующее заседание представителей домоуправляющих компаний, которые должны обеспечивать порядок на контейнерных площадках.

«В рамках подготовки города к весенне-летнему периоду улицы очистят от пескосоляной смеси, проведут спил аварийных деревьев и акарицидную обработку парков и кладбищ», – рассказала председатель постоянной комиссии по экологии Татьяна Гриневич, отметив, что депутаты рекомендовали начать обработку зеленых территорий города от клещей раньше планируемого периода – в начале, а не в середине мая.