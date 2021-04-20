Жителей взорвавшегося дома в селе Маргуша начали пускать домой за вещами

На месте взрыва и пожара в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области продолжается разбор завалов. Напомним, вечером 19 апреля 2021 года там произошел взрыв газа, после чего начался пожар и обрушились конструкции. В результате происшествия пострадали восемь человек, в том числе четверо детей. Еще одного грудного ребенка нашли ночью под завалами мертвым.

Для жителей первого подъезда дома в сопровождении спасателей и сотрудников полиции будет организован доступ в уцелевшие квартиры – они смогут забрать документы, деньги и вещи первой необходимости. А вот для жителей второго подъезда, где произошли основные разрушения, доступ будет дан только после того, как будет снята угроза дальнейшего обрушения конструкций.

В настоящее время на разборе завалов работают около 100 человек, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.