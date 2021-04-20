Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил оказать материальную помощь пострадавшим при взрыве и пожаре в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района 19 апреля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Жильцам дома, которые не получили никаких травм, будет выплачено по 10 тысяч рублей, получившим травмы – по 100 тысяч. Если же спасатели обнаружат погибших, родственники получат по 200 тысяч рублей, - рассказал Глеб Никитин, добавив, что каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке с учетом материального ущерба.

Напомним, в результате ЧП пострадали четверо взрослых и четверо детей, все они доставлены в медицинские учреждения. На месте продолжают работать специалисты, там развернут оперативный штаб.

Сообщение о происшествии поступило в 20:43 19 апреля 2021 года. Прибывшие спасатели обнаружили горение на территории 1200 квадратных метров, а также обрушение конструкций.