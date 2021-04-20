Прокуратура начала проверку после взрыва газа в Нижегородской области. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Нижегородской области продолжают выяснять причины взрыва газа и последующего возгорания в многоквартирном жилом доме в поселке Маргуша. Из-за ЧП дом почти полностью разрушен, а семь его жильцов получили серьезные травмы, в том числе и трое детей.

- Прокуратурой Дальнеконстантиновского района по поручению прокуратуры области по факту происшествия в поселке Маргуша организована проверка соблюдения действующего законодательства, - рассказали в областной прокуратуре. - Число пострадавших уточняется. На место происшествия выехал прокурор области Андрей Травкин.

Ранее сообщалось, что на место происшествия также отправились нижегородские следователи и заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов. Побывал там и региональный министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

- Один человек получил ожог лица и правого плеча, а также черепно-мозговую травму, еще один госпитализирован с переломом позвоночника и ребер в травмоцентр Арзамаса, третий, предварительно тоже с переломом позвоночника, госпитализирован в Дальнеконстантиновскую ЦРБ. Состояние остальных сейчас оценивают врачи скорой помощи, - рассказал Давид Мелик-Гусейнов.