13 млн рублей федеральной поддержки получили три нижегородских инновационных проекта

Победителями конкурса Фонда содействия инновациям стали еще три нижегородских компании. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские компании получат 13 миллионов рублей федеральной поддержки на реализацию своих научных разработок. Еще три инновационных проекта победили в конкурсе Фонда содействия в рамках программы «Старт». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Важно, что экспертное жюри отбирает только те проекты, которые имеют потенциал к последующей коммерциализации, - пояснил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. - На этот раз поддержку на 13 млн рублей получили региональные стартапы в области цифровых технологий, здравоохранения и интеллектуальных производственных технологий.

Известно, что компания ООО «СРПП» получит 3 миллиона рублей, которые уйдут на совершенствование системной работы на промышленных предприятиях.

Финансирование в 5 миллионов рублей пойдут на создание комплекса для диагностики меланомы кожи. В настоящее время разработкой этого проекта занимается компания ООО «МедЛаб-НН».

Оставшиеся 5 миллионов выделят компании ООО «Мультилаб». На эти средства они будут реализовывать проект нелинейного видеоредактора для профессиональной обработки видео.

Напомним, что в 2020 году Фонд содействия инновациям поддержал 53 проекта нижегородцев и выделил более 250 миллионов рублей на их реализацию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!