Более 250 млн рублей федеральной поддержки получили нижегородские инновационные проекты в 2020 году

Нижегородские инновационные проекты получили более 250 миллионов рублей федеральной поддержки в течение 2020 года. Их поддержал Фонд содействия инновациям – всего это 53 проекта. Региональным представителем ФСИ в Нижегородской области выступает технопарк "Анкудиновка". Об этом рассказал замгубернатора региона Андрей Саносян.

– Нижегородская область традиционно входит в ТОП-5 по объёму привлечённых инвестиций по различным программам фонда. Это говорит о том, что в регионе сохраняется высокий инновационный потенциал. Несмотря на сложные условия, вызванные пандемией, региональному представительству фонда удалось обеспечить своевременную обработку заявок. Благодаря этому поддержку от ФСИ получили 53 нижегородских проекта, – поделился вице-губернатор.

А также отметил, что средства, которые привлекли нижегородские инноваторы, направят на развитие проектов, на расширение производств и на защиту интеллектуальной собственности.

– Важно, что фонд оказывает поддержку предпринимателям на разных этапах развития инновационного проекта: с этапа научной разработки и до выхода на внешние рынки, – объяснил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

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