Расселённый дом сгорел в центре Нижнего Новгорода 17 апреля

Вечером, 17 апреля, в центре Нижнего Новгорода недалеко от площади Сенной произошел пожар. Огонь уничтожил двухэтажный расселенный дом на улице Новосолдатская (№10А). Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

Звонок в дежурную часть поступил около 20:55. На место пожара незамедлительно были направлены 50 сотрудников МЧС и 10 единиц техники. В 22:05 специалисты ликвидировали открытое горение на площади 120 квадратных метров.

- Погибших и пострадавших нет, - уточнили в ведомстве.

Сейчас устанавливается точная причина пожара.

Напомним, что в начале апреля в Автозаводском районе Нижнего Новгорода вспыхнул пожар в ангарах с макулатурой. Специалистам удалось локализовать открытое горение на площади в 4 000 квадратных метров. Ангар располагался в промышленной зоне, поэтому пожар не нёс угрозы жизням жителей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!