Пожар в ангарах с макулатурой потушили в Нижнем Новгороде. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Полыхающие ангары с макулатурой на улице Монастырка в Автозаводском районе Нижнего Новгорода потушили прошедшей ночью. Об этом сообщила администрация города со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

По данным ведомства, в 23:57 пожар удалось локализовать на площади в 4 000 "квадратов". Открытое горение ликвидировали в 01:17. Погибших и пострадавших при инциденте нет. Во втором часу ночи спасатели приступили к разборке и проливке конструкций ангара.

Напомним, пожар произошёл на улице Монастырка, дом №20 вчера, 3 апреля. В МЧС сообщение о нём поступило в 22:50. Во время ликвидации пожара на месте находились в том числе сотрудники нижегородской мэрии и администрации Автозаводского района города. Сообщается, что ангар располагался в промышленной зоне, поэтому пожар не нёс угрозы жизням жителей.

За последнее время это не первый крупный пожар в Нижнем Новгороде. К примеру, несколько недель назад огонь вспыхнул в Оранском мужском монастыре. Там загорелось здание, в котором располагалась конюшня и столярная мастерская. Тогда площадь пожара составляла 700 квадратных метров. К счастью, в результате пожара никто не пострадал, даже лошади из конюшни.

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