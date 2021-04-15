ТЦ «Алексеевский Пассаж» продается за 370 млн рублей в Нижнем Новгороде. Фото: Gipernn.ru.

Торговый центр «Алексеевский Пассаж» выставили на продажу в Нижнем Новгороде. Недвижимость продается за 370 миллионов рублей. Объявление о продаже опубликовано на сайте Gipernn.ru.

ТЦ имеет очень хорошее расположение и находится на пересечении Чернопрудского переулка и улицы Алексеевской. Большим плюсом является и то, что здание расположено в непосредственной близости от Большой Покровской (100 метров) и Кремля (700 метров).

Пятиэтажное здание с подвалом имеет общую площадь 4 600 квадратных метров. Сейчас в ТЦ «Алексеевский Пассаж» размещаются офисы, торговые отделы и магазин «Spar».

- В непосредственной близости расположены торгово-офисные центры - Лобачевский Плаза, Корнер Плаза, - подчеркивает автор объявления.

Напомним, ранее мы сообщали, что торговый центр «Шоколад» на улице Белинского выставили на аукцион за 400,8 миллионов рублей.

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