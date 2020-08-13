В Арзамасе начнут строить Южный обход

12 августа 2020 года в режиме видеосовещания совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области принял решение об инвестировании строительства 21 земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В частности, было получено положительное заключение на выделение участка под строительство автомобильной дороги «Южный обход города Арзамаса в Нижегородской области». Строительство магистрали протяженностью 10, 6 км обойдется в 3,3 миллиарда рублей, а предположительный срок выполнения работ намечен на 2023 год.

Стоит отметить, что во время заседания была также одобрена заявка под фельдшерско-акушерский пункт в посёлке Рустай недалеко от города Бор. Проект будет строиться 4 месяца и на его финансирование пойдёт 10,1 миллионов рублей. Займутся и строительством очистных сооружений в посёлке Васильсурск за 35,7 миллионов рублей.

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