СК возбудил дело после исчезновения шестилетней девочки в Дзержинске

В Дзержинске СК возбудил уголовное дело после исчезновения шестилетней девочки. В причастности к этому подозревают ее отца - 32-летнего иностранца. Дело возбуждено по статье «незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетней».

Напомним, 10 апреля мужчина забрал у бывшей жены свою шестилетнюю дочь якобы прогуляться, но домой девочка так и не вернулась. Обеспокоенная женщина, которая вот уже несколько дней ничего не знает о судьбе дочери, записала видеообращение, в котором рассказала подробности произошедшего.

« В настоящее время следователи СК совместно с оперативными сотрудниками полиции проводят комплекс следственных и оперативно-розыскных действий, направленных на установление малолетней девочки», - рассказали в региональном СУ СК России.

Девочку зовут Эвелина Яцик. Ее рост 130 см, телосложение худощавое, волосы светло-русые, глаза голубые. Если вам что-то известно о местонахождении ребенка, следователи просят позвонить по телефону 8 9200695020.