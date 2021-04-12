«Увел погулять и не вернул»: Фитнес-блогер похитил шестилетнюю дочь у бывшей жены в Нижегородской области

Фитнес-блогер украл шестилетнюю дочь у бывшей жены в Нижегородской области Фото: СОЦСЕТИ

В Нижегородской области выясняются новые подробности похищения отцом шестилетней Эвелины Яцик. Напомним, малышка пропала 10 апреля 2021 года в Дзержинске. Отец – достаточно известный фитнес-блогер Михаил Яцык – увел девочку якобы «прогуляться», но домой не вернул. Вечером того же дня на звонок мамы Эвелина ответила, что «смотрит с папой кино» - с тех пор об их местонахождении ничего не известно.

Мама пропавшей девочки Анастасия записала видеообращение.

- Здравствуйте, я мама Эвелины Яцик, мой бывший муж увез ребенка в неизвестном направлении, я не знаю ничего о состоянии ребенка, а она сейчас болеет – поднялась температура, рвота. Скорее всего, она находится в стрессовом состоянии. Бывший муж на связь не выходит.

Михаил Яцык является достаточно известным тренером и имеет десятки тысяч подписчиков. Фото: СОЦСЕТИ

По словам Анастасии, экс-супруг мог увезти дочку на Украину.

- Я прошу всех, кто их, возможно, видел или подвозил – пожалуйста, сообщите любую информацию, даже если вы ошиблись, даже если это просто девочка похожая, - в слезах просит женщина.

Супруги развелись еще в 2017 году, однако в конце 2020 года Михаил стал активно общаться с дочкой – буквально ежедневно.

Напомним, Эвелина Яцик имеет худощавое телосложение, рост 130 сантиметров, светло-русые волосы и светло-голубые глаза. На ней было надето розовое болоньевое пальто, вязаные штаны, розовые кроссовки и синяя шапка.

В свою очередь, Михаил Яцик имеет среднее телосложение, рост 175 сантиметров. Мужчина лысый, у него зеленые глаза. Был одет в синие джинсы, чёрную куртку и черные туфли.

Любую информацию о местонахождении девочки просьба сообщать по телефону 8 (831) 291-51-51 (волонтеры) или 102 (полиция).